Верховная Рада разрешила добровольцам получать статус участника боевых действий

Верховная Рада Украины сегодня, 4 декабря, приняла во втором чтении законопроект №2045-1 о предоставлении добровольцам статуса участника боевых действий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», за это после внесения правок и консультаций в парламенте проголосовали 329 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, после его вступления в силу государство гарантирует право на статус ветерана войны определенной категории лиц, которые в составе добровольческих формирований, не вошедших в состав официальных силовых структур (ВСУ, Нацгвардии и других), принимали непосредственное участие в Антитеррористической операции. До этого закона добровольцы не могли получить статус участника боевых действий и лишены соответствующих государственных гарантий и льгот.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в Украине, по экспертным оценкам, около 3 тыс. добровольцев без статуса участника боевых действий. Согласно подсчетам авторов законопроекта №2045-1, в год на одного ветерана АТО / ООС из государственного бюджета в этом году было выделено 3783,4 грн социальных льгот и гарантий.

«По 12 бюджетным программам, которыми предусмотрено выделение средств, направленных на предоставление льгот и социальных гарантий ветеранам войны, из государственного бюджета Украины в 2019 году выделено 2 млрд 10 млн 236 тыс. 685 грн. По состоянию на 14.05.2019 статус участника боевых действий предоставлен 421 тыс. 67 лицам, еще 119 тыс. 557 человек являются лицами с инвалидностью вследствие войны», – сказано в пояснительной записке к документу.

По словам спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, в парламент также планируют внести альтернативный законопроект, который определит статус добровольцев-участников ООС. «Будет внесено уточнение по подразделениям, которые взаимодействуют с командованием Объединенных сил. Мы сократим сроки подготовки и подачи альтернативного законопроекта и достаточно быстро сможем его рассмотреть на следующем пленарном заседании», – сказал он.