В Донецке сообщили, где можно будет купить елку

В преддверии Нового года в неподконтрольном украинским властям Донецке начнут работу порядка 100 елочных базаров. Об этом сообщает пресс-служба «администрации» Донецка.

Как уверяют в «администрации», купить елку можно будет в каждом районе города. Так, в Буденновском районе предполагается размещение елочных базаров по 14 адресам, в Ворошиловском и Калининском – по 9-ти, в Киевском – по 10-ти, в Кировском – по 13-ти, Куйбышевском – по 14-ти, Ленинском – по 16-ти, Петровском – по 4-м, Пролетарском – по 11 адресам.

Ранее сообщалось, что цены на новогодние украшения показали в Горловке, а также в Луганске.

Напомним, в Донецке начали устанавливать главную новогоднюю елку.