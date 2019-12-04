В Марьинке начались аварийно-восстановительные работы, – СЦКК

В Марьинке (Донецкая область) начались аварийно-восстановительные работы. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, передает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

Как проинформировали в СЦКК, с получением гарантий соблюдения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований с 9:00 4 декабря в районе населенного пункта Марьинка началось проведение аварийно-восстановительных работ.

Также сообщается, что энергетики приступили к замене поврежденного трансформатора сети.

Ранее сообщалось, что в Марьинке с 25 ноября обесточенными остаются около 60 частных домов на улицах Тельмана и Октябрьской.