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В «ДНР»: В Горловке мужчина убил сожителя своей матери

04.12.19 13:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) задержан мужчина 1987 года рождения, который убил сожителя своей матери. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что ЧП произошло в Никитовском районе города. «Обвиняемый распивал спиртные напитки со своей матерью и ее сожителем. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Злоумышленник схватил монтировку, нанес оппоненту несколько ударов и ушел. Мать подозреваемого также получила серьезные телесные повреждения, когда пыталась остановить конфликт. Женщина находилась в шоковом состоянии и не сразу поняла, что муж мертв», – говорится в сообщении.

Задержанному грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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