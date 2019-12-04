Был на заработках в России: Житель Мариуполя признался в вербовке ФБС

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили попытку привлечения жителя Мариуполя к шпионажу в пользу российских спецслужб. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, украинец был завербован во время пребывания в России на заработках.

«Беседу с нашим соотечественником проводил сотрудник ФСБ РФ Петр Горохов. Из-за психологического давления, запугивания, шантажа эфэсбэшник заставил украинца согласиться на преступное сотрудничество. Российский "куратор" поставил гастарбайтеру задачи по сбору информации о местах расположения и численности личного состава военных тренировочных лагерей ВС Украины и добровольческих батальонов», – говорится в сообщении.

«Особое внимание украинец должен был уделять частям, расположенным в приграничных районах. Отдельно он должен был собирать данные о деятельности подразделений СБУ. По возвращении домой мужчина осознал противоправность и негативные последствия такого сотрудничества. Он обратился в СБУ и подробно рассказал об обстоятельствах своей вербовки и поставленных разведывательных задачах», – сообщили в СБУ.

По данным ведомства, поскольку мужчина добровольно известил СБУ об его вовлечении в конфиденциальное сотрудничество с ФСБ РФ и не выполнил ни одного задания иностранной спецслужбы, то Шевченковский районный суд Киева освободил его от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

«В то же время Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины, полковнику Управления Федеральной службы безопасности РФ по Свердловской области Гороховую Петру Владимировичу», – отметили в СБУ.