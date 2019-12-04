Действия со сроками: Что будет обсуждать Зеленский в Нормандском формате

Первым вопросом на переговорах в Нормандском формате, которые состоятся 9 декабря в Париже, будет обмен пленными. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 декабря, в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Коммюнике обсуждалось еще в сентябре представителями всех сторон, прошло время, много чего изменилось, поэтому на повестке дня будут те вопросы, которые в коммюнике, но я ожидаю более развернутых ответов. Ответы – это просто слова, а мы хотим действий – действий со сроками», – сказал он.

«Первая победа – мы встречаемся. Моряки, политические пленные – мы вернули, но не всех. Я бы очень хотел, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями дома в Украине, поэтому для меня это очень важный гуманитарный, очень личный, вопрос. Я действительно хочу большого обмена под названием "всех на всех". Меня интересуют именно все наши», – заявил Зеленский.

По его словам, на встрече в Нормандском формате вторым вопросом будет обсуждение ситуации с безопасностью на Донбассе. «Если обе стороны захотят прекращения войны, как этого хотим именно мы, то мы сможем достичь серьезных результатов по поводу полного выведения всех войск, незаконных вооруженных формирований. Это тоже очень важный вопрос, и я хотел бы понимать хотя бы рамку всех этих сроков», – отметил президент Украины.

«Я уверен, что мы будем поднимать вопрос возможности местных выборов – каким образом это будет происходить. Для нас самое главное, чтобы это происходило по законодательству Украины. Для нас очень важно, чтобы там были представлены все наши партии, чтобы были не только иностранные наблюдатели, но и открытый и безопасный доступ журналистов», – продолжил глава государства.

Он также сообщил, что будет поднят вопрос «формата и сроков» передачи Украине контроля над участком украинско-российской границы на Донбассе.