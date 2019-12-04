В Раде создали объединение для укрепления энергонезависимости и противодействия энергоэкспансии РФ, – Гриб

Народные депутаты создали межфракционное объединение для борьбы за энергетическую независимость страны и защиту отечественной энергетики от засилья импорта электроэнергии, который стал возможным из-за «поправки Геруса». Об этом заявила народный депутат, член межфракционного депутатского объединения «Энергетическая независимость и безопасность Украины» Виктория Гриб на брифинге в Верховной Раде, сообщает «Обозреватель».

«Энергетическая независимость на сегодняшний день – это практически независимость нашего государства. И если мы сегодня будем позволять вмешательство в рынок электроэнергии, если мы будем закупать российскую энергию, а мы понимаем, что белорусская энергия – это также российская энергия, потому что речь идет об объединении России с Беларусью, то мы с вами просто поставим на колени сейчас отечественную электроэнергетику», – сказала Гриб.

Напомним, из-за «поправки Геруса» (председатель комитета ВР по энергетике и ЖКУ) с 1 октября начался коммерческий импорт электроэнергии из России. Среднесуточный объем импорта электроэнергии из РФ в ноябре вырос почти втрое по сравнению с октябрем. По данным президента Ассоциации энергетики Украины Александра Трохимця, импортированная из России электроэнергия заняла 15% украинского рынка.

Нардеп Виктория Гриб подчеркнула, что проблемы в украинской энергетике скажутся на функционировании целых городов и приведут к сокращению рабочих мест и тысячи людей останутся без средств к существованию.

«За энергетикой стоят теплоэнергетики, это целые города, которые могут остаться сегодня без ресурсов, без того, чтобы они платили заработные платы, чтобы они, наоборот, вместо сокращения рабочих мест создавали новые рабочие места. И это очень большая проблема, потому что все платят налоги», – отметила Гриб.

Депутат выразила уверенность, что межфракционное объединение будет бороться за энергетическую независимость Украины, и сможет убедить парламент в необходимости защитить страну от энергетической экспансии России.

Ранее народный депутат Украины Валентин Наливайченко заявил, что импорт электроэнергии из России угрожает Украине разрушением энергетической отрасли и остановкой евроинтеграции, а также попаданием в энергозависимость от Кремля.