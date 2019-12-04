Швеция надеется на положительные итоги переговоров в Нормандском формате

Швеция поддерживает Украину в борьбе за территориальную целостность и переговоры в Нормандском формате по Донбассу. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 декабря, в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

«Мы поддерживаем встречу в Нормандском формате. И общая цель – это найти путь для решения этого конфликта. Украинский президент Зеленский готов делать что-то конкретное, и сейчас пришло время России нести ответственность», – сказал он.

«Нормандский формат является лучшим путем для того, чтобы достигнуть ожидаемых результатов. Мы надеемся, конфликт будет урегулирован», – добавил премьер-министр Швеции.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым вопросом на переговорах в Нормандском формате, которые состоятся 9 декабря в Париже, будет обмен пленными, также будет поднят целый ряд вопросов об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе.