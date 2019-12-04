На саммите лидеров Евросоюза, который пройдет 12-13 декабря, после переговоров в Нормандском формате Швеция не планирует снимать санкции с России за Донбасс и Крым. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 декабря, в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

«Позиция Швеции остается неизменной. Санкции были введены по определенным причинам – конфликт на востоке Украины и аннексия Крыма. Пока причины этих санкций существуют, санкции будут продлены», – сказал он.

«Есть только один путь, когда эти санкции можно аннулировать. Это очень просто. И для нас очень важно, что это является частью европейской системы безопасности в долгосрочной перспективе. Это также касается всех европейских стран», – добавил Лёвен.

Премьер-министр также отметил, что Швеция надеется на положительные итоги переговоров в Нормандском формате по Донбассу и поддерживает территориальную целостность Украины.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым вопросом на переговорах в Нормандском формате, которые состоятся 9 декабря в Париже, будет обмен пленными, также будет поднят целый ряд вопросов об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе.