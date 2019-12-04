В Верховной Раде представлена фотовыставка о детях Донбасса, страдающих из-за войны (Фото)

Сегодня, 4 декабря, в кулуарах Верховной Рады Украины открыли фотовыставку Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF) «Защита права детей на востоке Украины», посвященную 30-й годовщине Конвенции ООН о правах ребенка. Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец на своей странице в Facebook.

«Тема очень актуальна, так как более пяти лет вооруженной агрессии совершили разрушительное воздействие на жизнь детей с обеих сторон линии разграничения», – отметил он.

В рамках брифинга-открытия состоялось акапельное выступление хора мальчиков и юношей муниципальной академической мужской капеллы им. Л. Ревуцкого. Хористы исполнили всемирно известный украинский «Щедрик».

В брифинге участвовали глава ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер и лидер музыкальной группы «Антитела», молодежный посол ЮНИСЕФ, советник Комитета по правам человека Тарас Тополя.

Фото: пресс-служба ВРУ

Осмотреть экспозицию можно до 6 декабря в кулуарах третьего этажа здания ВРУ.

Как сообщалось ранее, 3 декабря в кулуарах ВРУ открылась фотовыставка «Дорожная карта гуманитарных вопросов: 10 вещей, которые вы должны знать и 10 шагов, которые нужно предпринять для улучшения жизни 5,2 млн украинцев на Донбассе».

Напомним, по данным ЮНИСЕФ, из-за вооруженного конфликта на Донбассе, который длится уже более 5 лет, почти полмиллиона девочек и мальчиков продолжают сталкиваться с серьезными рисками для их физического здоровья и психологического благополучия.