Жителям Донбасса: Куда звонить, если попали в чрезвычайную ситуацию на дороге

Для жителей Донецкой и Луганской областей работают «горячие линии» на случай чрезвычайных ситуаций на дорогах. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Луганской области.

«Если вы попали в чрезвычайную ситуацию на дороге – не паникуйте. Позвоните дежурному в вашей области. Вам обязательно окажут помощь! Звоните круглосуточно», – говорится в сообщении.

Так, на сайте Укравтодора можно найти перечень пунктов обогрева и контакты диспетчеров, которым можно сообщить, что вы застряли.

Также на официальных страницах в Facebook Укравтодора и Компании «Автомобильные дороги Украины» будет обновляться оперативная информация о состоянии проезда и ограничения движения.

Работают также мобильные телефоны. Контактные номера:

Луганская область: +380 (64) 524 11 25, +380 (50) 305 16 49;

Донецкая область: +380 (62) 352 22 55, моб. +380 (095) 152 53 04.

Аналитически-диспетчерская группа Укравтодора:

+380 (44) 287 11 40;

kae@ukravtodor.gov.ua

Напомним, 3 декабря на Донбассе была непогода, в частности замело Луганскую область. Из-за гололеда патрульные перекрыли дорогу на наиболее опасных участках, там уже произошел ряд дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Некоторым жителям приходилось добираться на работу пешком.