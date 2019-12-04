Правительство Украины делает недостаточно для пострадавших от войны жителей Донбасса, – ЮНИСЕФ

На сегодня в Украине недостаточно программ поддержки уязвимых групп населения, проживающих в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом рассказала глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF) в Украине Лотта Сильвандер, передает «УНН».

«Я думаю, что программ поддержки этих уязвимых групп населения (живущих в зоне конфликта – ред.), включая детей, вероятно, недостаточно, и это было упомянуто ранее: такие вещи, как, вы знаете, выдача свидетельства о рождении, пенсий и т. д. По прежнему существует много бюрократии, и это может быть упрощено. Люди, пожилые люди, путешествуют с оккупированных территорий через линию соприкосновения, и они должны делать это один раз в месяц. Почему они не могут получать свои пенсии раз в 3 или 6 месяцев или что-то в этом роде?», – сказала она.

По словам Сильвандер, упростив такие бюрократические процедуры, можно значительно облегчить людям жизнь. «Это одна вещь. Потом, я думаю, что возможно гораздо более широкое взаимодействие с населением, которое находится близко или вдоль линии соприкосновения, так как мало кто из нас имеет доступ. Правительство может иметь доступ, с этой (контролируемой Украиной) стороны, конечно. И было бы неплохо, если бы правительство рассмотрело конкретные программы для помощи детям, которых задел конфликт, что на самом деле необходимо сегодня», – считает она.

Глава представительства ЮНИСЕФ в Украине также рассказала, что была в зоне конфликта несколько раз. На вопрос о том, заметила ли она положительные изменения, Сильвандер ответила, что есть положительные моменты, но ситуация все еще остается удручающей. «Это все еще очень непостоянное. Я рада видеть, что в Станице Луганской был открыт мост, потому что это означает, что теперь между обеими сторонами существует действующий диалог, и это хороший знак. Но это очень депрессивная территория. Вы знаете, мы работаем со всей ситуацией в области водоснабжения и санитарии. Я знаю, что, если бы в полной мере пострадали водные объекты, за неделю 4 миллиона человек не имели бы воды. Это очень серьезные вещи», – ответила она.

Напомним, по данным ЮНИСЕФ, из-за вооруженного конфликта на Донбассе, который длится уже более 5 лет, почти полмиллиона девочек и мальчиков продолжают сталкиваться с серьезными рисками для их физического здоровья и психологического благополучия.