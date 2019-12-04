Выборы в декабре: В ЦИК разъяснили, что важно знать избирателям

В Украине первые и дополнительные местные выборы состоятся 22 и 29 декабря 2019 года. Время готовиться к выборам. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Так, в ЦИК разъяснили, что гражданам важно знать следующее:
- Право голоса на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета, выборах сельского, поселкового, городского головы имеют граждане Украины, у которых есть право голоса в соответствии со ст. 70 Конституции Украины, относятся к соответствующей территориальной громаде и проживают в пределах соответствующего избирательного округа.
- Право голоса на дополнительных выборах депутатов сельского, поселкового совета имеют граждане Украины, у которых есть право голоса в соответствии со ст. 70 Конституции Украины, относятся к территориальной громаде, которая присоединилась к объединенной территориальной громаде (ОТГ) в порядке, определенном Законом Украины «О добровольном объединении территориальных громад», и проживают в пределах соответствующего избирательного округа.
- Временное изменение места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса на выборы депутатов сельского, поселкового, городского совета, выборы сельского, поселкового, городского головы не распространяется.
- Военнослужащие срочной службы, граждане Украины, проживающие за рубежом, а также лица, признанные судом недееспособными, и граждане Украины, которые по приговору суда находятся в местах лишения свободы, считаются такими, которые не принадлежат ни к одной территориальной громаде и не имеют права голоса на местных выборах.
- Избиратель, который в день выборов находится за пределами населенного пункта, в котором он проживает, участия в местных выборах не принимает, кроме случаев, когда избиратель включен в список избирателей на специальном избирательном участке и получает избирательный бюллетень для голосования по выборам, на которых он имеет право голоса.
- Граждане Украины, которые находятся в стационарных учреждениях здравоохранения, включаются в списки избирателей на соответствующем специальном избирательном участке и голосуют на местных выборах при условии, если они имеют право голоса на соответствующих местных выборах.
- Избиратель, включенный в список избирателей на специальном избирательном участке, получает избирательные бюллетени для голосования по таким выборам:
- сельского, поселкового, городского головы, старосты, если он проживает на территории соответствующего села, поселка, города, а заведение, где он находится, расположено на территории этого села, поселка, города;
- депутатов сельского, поселкового, городского совета, если он проживает на территории соответствующего села, поселка, города, а заведение, где он находится, расположено на территории соответствующего избирательного округа по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета, к которому он отнесен по своему зарегистрированному месту жительства.
Подробная информация о выборах размещена на сайте ЦИК (https://www.cvk.gov.ua/).
Напомним, ЦИК назначила на 22 декабря 2019 года ряд выборов. Прежде всего, пройдут первые выборы в Объединенных территориальных громадах (будут избирать депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответственно сельских, поселковых, городских голов), а также дополнительные выборы депутатов сельских, поселковых советов. Как передают «Донецкие новости», выборы пройдут и на Донбассе.