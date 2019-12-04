Выборы в декабре: В ЦИК разъяснили, что важно знать избирателям

В Украине первые и дополнительные местные выборы состоятся 22 и 29 декабря 2019 года. Время готовиться к выборам. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Так, в ЦИК разъяснили, что гражданам важно знать следующее:

Право голоса на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета, выборах сельского, поселкового, городского головы имеют граждане Украины, у которых есть право голоса в соответствии со ст. 70 Конституции Украины, относятся к соответствующей территориальной громаде и проживают в пределах соответствующего избирательного округа. Право голоса на дополнительных выборах депутатов сельского, поселкового совета имеют граждане Украины, у которых есть право голоса в соответствии со ст. 70 Конституции Украины, относятся к территориальной громаде, которая присоединилась к объединенной территориальной громаде (ОТГ) в порядке, определенном Законом Украины «О добровольном объединении территориальных громад», и проживают в пределах соответствующего избирательного округа. Временное изменение места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса на выборы депутатов сельского, поселкового, городского совета, выборы сельского, поселкового, городского головы не распространяется. Военнослужащие срочной службы, граждане Украины, проживающие за рубежом, а также лица, признанные судом недееспособными, и граждане Украины, которые по приговору суда находятся в местах лишения свободы, считаются такими, которые не принадлежат ни к одной территориальной громаде и не имеют права голоса на местных выборах. Избиратель, который в день выборов находится за пределами населенного пункта, в котором он проживает, участия в местных выборах не принимает, кроме случаев, когда избиратель включен в список избирателей на специальном избирательном участке и получает избирательный бюллетень для голосования по выборам, на которых он имеет право голоса. Граждане Украины, которые находятся в стационарных учреждениях здравоохранения, включаются в списки избирателей на соответствующем специальном избирательном участке и голосуют на местных выборах при условии, если они имеют право голоса на соответствующих местных выборах. Избиратель, включенный в список избирателей на специальном избирательном участке, получает избирательные бюллетени для голосования по таким выборам:

сельского, поселкового, городского головы, старосты, если он проживает на территории соответствующего села, поселка, города, а заведение, где он находится, расположено на территории этого села, поселка, города;

депутатов сельского, поселкового, городского совета, если он проживает на территории соответствующего села, поселка, города, а заведение, где он находится, расположено на территории соответствующего избирательного округа по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета, к которому он отнесен по своему зарегистрированному месту жительства.

Подробная информация о выборах размещена на сайте ЦИК (https://www.cvk.gov.ua/).

Напомним, ЦИК назначила на 22 декабря 2019 года ряд выборов. Прежде всего, пройдут первые выборы в Объединенных территориальных громадах (будут избирать депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответственно сельских, поселковых, городских голов), а также дополнительные выборы депутатов сельских, поселковых советов. Как передают «Донецкие новости», выборы пройдут и на Донбассе.