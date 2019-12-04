Ипотека под 3% для переселенцев и участников АТО/ООС: В МинВВОТ рассказали, на сколько семей хватит денег

Денег на ипотечную кредитную программу для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и ветеранов АТО/ООС хватит примерно на 300 семей. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам ветеранов, внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий (МинВВОТ) Украины Антон Колумбет, передает «Громадське радіо».

Он напомнил, что на эту льготную ипотечную программу выделено 200 млн грн. «Хватит этих денег примерно на 260-300 семей, в зависимости от стоимости квадратного метра. Но это такой государственно-правовой эксперимент, потому что до сих пор льготных ипотечных программ для этих категорий населения у нас внедрено не было», – сказал замминистра.

Колумбет добавил, что программа запускается по всей Украине, и реализует ее государственное финансовое учреждение Госмолодежьжилье (Держмолодьжитло), которое подчинено Минрегиону. В каждом областном центре есть его региональное представительство, где проходит набор людей на эту программу.

Объекты люди будут выбирать самостоятельно, и это вторичный рынок жилья.

Также замминистра рассказал, как работает эта программа. «По формуле, которая высчитывает количество квадратных метров, в зависимости от количества членов семьи, находящихся на жилищном учете. На каждую семью есть 20 с чем-то безусловных квадратных метров, и плюс на каждого члена семьи идет дополнительная квадратура. Если двое взрослых и двое детей, то это примерно 70 кв. м . Эти 70 кв. м превращаются непосредственно в деньги путем перечисления – это предельная стоимость квадратного метра, утвержденная в каждом городе Минрегионстроем. Таким образом, эти квадратные метры превращаются в сумму», – объяснил Колумбет.

Напомним, 27 ноября Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления государственного льготного кредита на приобретение жилья ВПЛ и участниками АТО/ООС. Вчера, 3 декабря, начался прием заявлений от переселенцев и участников АТО/ООС для получение льготного кредита на покупку жилья.

Программа ипотеки под 3% для ВПЛ и участников АТО/ООС вызвала большой ажиотаж. На каждой заявке зафиксировано ее поступление посекундно.