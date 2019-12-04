«Еленовка. Работают спустя рукава»: Ситуация в пунктах пропуска днем 4 декабря

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 4 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Валентина: «11:14. Майорск в сторону Бахмута – пустая сетка, машин 70 в очереди»;

«Администратор»: «12:15. В сторону Артемовска (Бахмута, – ред.) пеших по приходу автобуса. В 9 (по местному времени,) утра в Артемовск (Бахмут,) приехали, в 13 (по местному времени) уже дома в Калиновке. Сегодня проезд отличный. Авто – в 5:30 (по местному времени) были в Майорске. В 12:30 (по местному времени) проехали блокпосты ДНР»;

Андрей: «12:32. Горловка в Украину. 40 машин основной очереди».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Привет»: «12:11. "Каргилл" в Украину основной 80, льготы до 40; в ДНР наблюдали машин 50 и льготы до 30».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Vasiliy: «10:22. Еленовка в Украину работают спустя рукава, основная за 1,5 часа 17 машин»;

Владимир: «11:04. Еленовка выезд на 12:00 мск до магазина»;

Alina: «11:45. Еленовка: из Донецка очередь почти до биотуалета, в Донецк – машин 30»;

Владимир: «12:34. Еленовка, выезд: 35 авто до полиции, двигается примерно 10 авто раз в полчаса»;

Vasiliy: «13:16. Еленовка в Украину. Стояли 3 часа 50 минут».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.