На летней резине: В «ДНР» произошли ряд ДТП (Фото)

В «ДНР» рассказали о нескольких ДТП, которые произошли 3 декабря из-за того, что водители не сменили резину с летней на зимнюю. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Так, на автодороге Харцызск – Амвросиевка водитель автомобиля Lada Largus на заснеженной дороге не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Wolksvagen LT 35. «Автомобиль Lada Largus не был укомплектован зимними шинами. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Lada Largus получили травмы и были доставлены в больницу», – сказано в сообщении.

«В Зугрэсе на путепроводе водитель автомобиля Hyundai Sonata, на котором были установлены летние шины, превысил безопасную скорость движения, не выбрал оптимальную дистанцию между транспортными средствами и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ", который двигался в попутном направлении. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения», – заявили в «полиции».

Фото из открытых источников

Как сообщалось ранее, в «ДНР» во вторник, 3 декабря, произошло 4 ДТП с участием пешеходов, в которых пострадали 4 человека, в том числе ребенок.