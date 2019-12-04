В Одессе госрегистратор хотел переоформить нежилые помещения на жителей неподконтрольной Луганщины

В Одессе государственный регистратор пытался переоформить коммунальную собственность стоимостью более чем 2 млн грн на жителей неподконтрольной украинским властям Луганщины. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

«Оперативники спецслужбы установили, что госрегистратор одного из одесских коммунальных предприятий оформил пакет недостоверной документации для перерегистрации недвижимости учреждения на физических лиц с временно неподконтрольных Украине территорий», – говорится в сообщении.

По данным СБУ, для сделок с имуществом он грубо нарушал порядок проведения регистрации прав недвижимого имущества. Злоумышленник вносил ложные сведения в государственный реестр недвижимости и отчуждал нежилые помещения, относящиеся к совместной собственности территориальных громад Одесской области.

Правоохранители провели обыски. Благодаря своевременному вмешательству СБУ на 3 объекта наложены аресты. По предварительной оценке экспертов, стоимость потенциально незаконно отчужденного имущества составляет более 2 млн грн.

«Сейчас государственному регистратору объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие», – отмечается в сообщении.