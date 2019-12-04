Нормандская встреча: Эксперт рассказал, что можно ожидать от президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон 9 декабря в Париже будет принимать саммит «нормандской четверки», где он с лидерами Украины, Германии и России обсудит следующие шаги для мирного решения конфликта на Донбассе. В то же время, летом Макрон сообщил о намерении сблизиться с Россией в вопросе безопасности в Европе. О том, чего ожидать от Макрона на саммите "нормандской четверки" во время встречи по мирному процессу для Донбасса рассказал эксперт французского аналитического центра Институт Жака Делора Мартен Мишель, передает «Deutsche Welle».

По его словам, первая цель Макрона – легитимизировать сближение с Россией. Саммит «нормандской четверки» – хорошая возможность перезапустить диалог с Россией и доказать, что Макрон может сводить мосты, находя решения конфликтов в соседних с ЕС странах.

Кроме того, отметил эксперт, он хочет прославиться как человек, который помог вернуть мир в Украину. Для него это очень важно. Это вписывается в его цель быть лидером в определении внешней политики ЕС.

Также, Мишель уточнил, будет ли Макрон в «нормандском формате» чрезмерно давить на президента Украины Владимира Зеленского.

«Зеленский сам стал причиной давления на него. Если бы Зеленский не стал продвигать (Минский процесс и переговоры в "нормандском формате", – ред.), то Макрон бы не давил дополнительно на него. Поэтому украинская сторона была инициатором. А Макрон решил воспользоваться случаем, и это для него некий тест на жизнеспособность французско-российских отношений и на то, можем ли мы говорить друг с другом. Мы не можем исключить, что никакой договоренности 9 декабря в Париже не будет», – считает эксперт.