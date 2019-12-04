На Донетчине создадут еще три Центра безопасности граждан

В Донецкой области в следующем году планируют создать еще три Центра безопасности граждан (ЦБГ). Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации (ДонОВГА).

Так, по словам заместителя главы области Вадима Филашкина, сейчас в регионе работают 11 Центров безопасности граждан, которые в полной мере осуществляют возложенные на них функции.

«В Донецкой области уже работают 11 Центров безопасности граждан, которые в полном объеме выполняют возложенные на них функции. Каждый из них имеет квалифицированных специалистов, которые вовремя оказывают помощь жителям населенных пунктов, где они находятся», – сказал Филашкин.

Он добавил, что из-за неспособности финансирования Центров безопасности граждан Добропольским городским советом в будущих Белозерской и Новодонецкой ОТГ, под угрозой оказывается их полноценное функционирование.

По данным департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы облгосадминистрации, на стадии проектирования находятся два Центра безопасности граждан, но на заседании было предложено в следующем году выделить средства на создание еще одного ЦБГ.