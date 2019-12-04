На выплату пенсий в Украине было направлено более 363 млрд грн

Пенсионный фонд Украины за 10 месяцев этого года направил на выплату пенсий более 363 млрд грн, что на 22,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

«В течение 10 месяцев 2019 года на пенсионные выплаты направлено 363,8 млрд грн, что на 67 млрд грн, или на 22,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года», – сказано в сообщении.

Как уточняется ПФУ обеспечил своевременное финансирование и выплату пенсий 11,3 млн граждан.

Помимо этого, по данным Фонда, проведен перерасчет пенсий с января, марта, апреля и июля 2019 года, что обеспечило увеличение среднего размера пенсионной выплаты с начала года на 374 грн или на 14,1% и минимальной пенсионной выплаты с начала года на 67 грн, или на 4,5%.

Также, за этот период назначено 329 тыс. новых пенсий и пересчитано 249 тыс. пенсий работающим пенсионерам по заявлениям.