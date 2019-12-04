В Укрпочте заверили, что обеспечат доставку пенсий и субсидий в 2020 году

В Украине АО «Укрпочта» обеспечит доставку в 2020 году пенсий и субсидий. Об этом сегодня, 4 декабря, на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он отметил, что более 4 млн украинцев, в частности, более 800 тыс. людей с инвалидностью, получают пенсии и денежные выплаты через «Укрпочту».

«Благодаря сегодняшнему решению правительства, "Укрпочта" обеспечит доставку пенсий и субсидий в 2020 году», – написал Криклий.

По словам министра, правительство установило новый тариф на услугу «Укрпочты» по выплате и доставке пенсий и денежных пособий. «Действующие тарифы не менялись на протяжении 15 лет и на сегодня не обеспечивают покрытие фактических расходов АО "Укрпочта" за предоставление услуги. Новые фиксированные тарифы позволят "Укрпочте" содержать многотысячную сеть отделений и обеспечивать предоставление всех необходимых современных услуг на территории всей страны, в частности, в сельской местности, где проживают более 15 млн украинцев», – рассказал Криклий.

Он добавил, что с 1 января 2020 года стоимость услуги в городе составит 1,15% от суммы соответствующей выплаты, в селе и поселке городского типа – 2,3%.

Министр подчеркнул, что «Укрпочта» обеспечила доставку пенсий и денежных выплат каждому гражданину в самые отдаленные уголки нашей страны.

«Но не стоит забывать, что "Укрпочта" – большая инфраструктурная компания, которая конкурирует на рынке почтово-логистических услуг, где условия должны быть равными для всех», – уточнил Криклий.

Он убежден, что положительные изменения от принятия экономически целесообразного тарифа на доставку пенсий вместе с внедрением передвижных отделений и принятия соответствующего закона для перехода на почтовые счета уже очень скоро почувствуют все граждане.

Ранее сообщалось, что в Украине с 1 января 2020 года государство обеспечит бесплатную доставку пенсий через «Укрпочту», в том числе на Донбассе, для почти 5 млн пенсионеров, среди которых более 800 тыс. людей с инвалидностью. На эти цели Кабинет министров выделил 900 млн грн.