Пилотный проект: В Украине будет создано цифровой ID граждан

В Украине правительство запустило пилотный проект для создания цифрового ID граждан – верификация пользователей электронных реестров. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

«Эти верифицированные данные будут использованы для обеспечения дальнейшей Всеукраинской переписи населения. Плюс это упростит в дальнейшем все процедуры назначения и выплаты социальных выплат», – отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Как уточняется, для этого в течение следующих 6 месяцев будет проверено состояние технической безопасности и защиты имеющихся реестров, а также, полнота и достоверность данных пользователей в уже имеющихся реестрах, в частности, путем сопоставления данных различных реестров между собой.

«Цифровой ID гражданина также позволит выявить и устранить дублирование данных об одном лице или клонирование уникальной записи», – сказано в сообщении.