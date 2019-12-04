В Украине выделили 900 млн грн на доставку пенсий даже в самые отдаленные районы

В Украине с 1 января 2020 года государство обеспечит бесплатную доставку пенсий через «Укрпочту», в том числе на Донбассе, для почти 5 млн пенсионеров, среди которых более 800 тыс. людей с инвалидностью. На эти цели Кабинет министров выделил 900 млн грн. Об этом сегодня, 4 декабря, заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба Кабмина.

Среди них, в частности, для более 800 тыс. людей с инвалидностью. Соответствующее решение сегодня приняло Правительство на своем заседании.

«Тарифы на доставку пенсий не менялись уже 15 лет. Сегодня они абсолютно не покрывают даже прямые организационные расходы Укрпочты. Только в этом году убытки компании за доставку пенсий составят 1,5 млрд грн, в 2018 году – 1,2 млрд грн. Эта ситуация ставила под угрозу доставку пенсий Укрпочтой с 1 января 2020 года. Правительство эту ситуацию уладило – мы установили адекватные современным реалиям тарифы на оплату доставки и выделили дополнительные 900 млн грн на следующий год. Каждый пенсионер будет вовремя обеспечен пенсией в следующем году», – сказал Гончарук.

Глава правительства добавил, что это решение особенно важно для жителей маленьких городов и отдаленных регионов Украины, где, кроме стационарных, работают также передвижные отделения «Укрпочты».