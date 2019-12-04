Донетчина и Луганщина – в числе лидеров по росту пенсий, – эксперт

Донецкая, Луганская области и Полтава стали лидерами по росту средней пенсии. На 1 октября 2019 года в Киеве остался самый высокий показатель средней пенсии по стране оставался в Киеве – 4 167 грн, а на Тернопольщине самый низкий – 2 323 грн. Разница между регионами составила 1 844 грн. Об этом сегодня, 4 декабря, на своей странице в Facebook написал председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, в начале октября текущего года средняя пенсия по стране составила 3 020 грн, тогда как на начало января этого года она составляла 2 646 грн. Таким образом, за 9 месяцев размер средней пенсии вырос на 14,1%.

«В семи регионах этот показатель выше среднестатистического по стране, а именно в Киеве – 4 167 грн, Донецкой области – 3 963 грн, Луганской – 3 670 грн, Днепропетровской – 3 435 грн, Запорожье – 3 201 грн, Киевской – 3 074 грн и Харьковской – 3 069 грн», – написал Дорошенко.

Он добавил, что во всех остальных областях средняя пенсия ниже, чем по стране.

Как отметил Дорошенко, анализ данных Пенсионного фонда показал, что с 1 января по 1 октября этого года больше всего вырос средний размер пенсии в Луганской области – на 15,7%, Донецкой – на 15,2% и Полтавской – на 14,9%.

«Далее расположились Харьковщина – на 14,7%, Киевщина – на 14,6%, Днепропетровская область – на 14,5%, Черкасская область – на 14,3%, Запорожье – на 14,2%, Сумская – на 14%, Черниговщина – на 13,9%, Кировоградская – 13,8%, Львовская – 13,7%, Житомирщина – 13,6%, Николаевская – 13,5%, Волынь и Хмельницкая – 13,4%, Киев – 13,3%, Винницкая область и Одесская область – 13,2%, Херсон – 13%, Ровенская – 12,9%, Ивано-Франковская и Тернопольская – 12,8%», – написал эксперт.

По его словам, самый низкий показатель роста уровня жизни пенсионеров в Закарпатской области – на 11,9% и Черновицкой – на 12,1%.