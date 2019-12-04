Ляшко: Заявления о запрете импорта электроэнергии из РФ – это ложь

Заявления о том, что Верховная Рада запретила импорт электроэнергии из России являются обманом. Российское электричество можно и дальше покупать на украинской бирже через дилеров. Об этом пишет лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко на свой странице в Facebook, комментируя принятие Верховной Радой во втором чтении законопроекта № 2233 по внесению правок в закон «О рынке электрической энергии» с учетом правки народного депутата Андрея Геруса.

«СМИ сообщают, что Рада запретила импорт российской электроэнергии. Полная ложь и очередной обман украинцев! Запрещены прямые договора между украинскими и российскими предприятиями на поставку электроэнергии. Но российское электричество можно и дальше свободно покупать на украинской бирже через дилеров. Также остается свободный импорт электроэнергии из Беларуси, а на самом деле из России, потому что энергосистемы двух стран объединены, как сиамские близнецы. Это как сегодня, чтобы долететь из Киева в Москву, надо сделать пересадку в Минске. Формально прямого авиасообщения со страной-агрессором нет, а через Беларусь есть. Так же и с продажей российской электроэнергии», – написал Ляшко.

Политик также отметил, что Рада предоставила правительству право самостоятельно принимать решение о закупке российской электроэнергии.

«Это создана настоящая коррупционная кормушка и ручное управление, за которое украинцы будут платить из собственных карманов. Мы требуем от власти прекратить врать украинцам и прекратить бизнес на крови – покупку электроэнергии у страны-агрессора; прекратить уничтожать украинскую энергетику в интересах врага, обрекая украинцев на безработицу, бедность и миграцию», – написал лидер «Радикальной партии».

Напомним, сегодня, 4 декабря, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 2233 по внесению правок в закон «О рынке электрической энергии» с учетом правки народного депутата Андрея Геруса, которая ограничит импорт из России исключительно на одном сегменте рынка – рынке двусторонних договоров. В тоже время правка Геруса сохраняет возможность поставки российской электроэнергии на «рынок на сутки вперед», а также полностью позволяет свободную поставку белоруской электроэнергии на любой сегмент украинского рынка.