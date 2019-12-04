На Луганщине анонсировали перерасчет пенсий в 2020 году

В 2020 году в Луганской области будет проведен автоматический перерасчет ряда категорий пенсионных выплат. Об этом на брифинге для СМИ в Луганской облгосадминистрации сообщила начальник главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Луганской области Ольга Шарунова, передает пресс-служба ЛугОГА.

По ее словам, автоматизированным способом состоится перерасчет:

минимальной пенсии по возрасту для неработающих;

минимальных пенсионных выплат инвалидам войны и участникам боевых действий;

минимальной пенсионной выплаты инвалидам ЧАЭС;

минимальной пенсии шахтерам;

пенсии за особые заслуги перед Украиной;

повышение ветеранам войны и членам их семей;

повышение жертвам нацистских преследований;

государственной социальной помощи на уход инвалидам войны;

исходя из прожиточного минимума для лиц, утратившим работоспособность.

Так, с 1 июля 2020 года этот показатель составит 1 712 грн, с 1 декабря – 1 769 грн.

Также она уточнила, что надбавка донорам будет пересчитана, исходя из прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц, который с 1 июля составит 2 118 грн, с 1 декабря – 2 189 грн.

Как сообщалось ранее, в Луганской области с 1 декабря 2019 года был проведен перерасчет пенсии 299,2 тыс. пенсионерам. Средний размер пенсий после перерасчета составил 3 529,25 грн, а среднее их повышение – 30,90 грн.