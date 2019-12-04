«Социальные офисы» на Донетчине: Где уже работают и где планируют открыть

В городах, районах и объединенных территориальных громадах (ОТГ) Донецкой области реализуют проект по созданию «Социальных офисов». Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Так, как самостоятельное учреждение, «Социальный офис» появится в 9 городах и районах области:

Дружковке, Мирнограде (до переименования – Димитров), Авдеевке, Славянске, Бахмуте (до переименования – Артемовск), Доброполье;

Марьинском, Славянском и Мангушском районах.

Также планируют открыть «Социальный офис» в составе Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) еще 4 города и 5 ​​ОТГ:

Мариуполь, Угледар, Константиновка, Покровск (до переименования – Красноармейск);

Соледарская, Северская, Ильиновская, Звановская, Черкасская ОТГ.

«Размещение учреждений планируется в существующих зданиях управлений социальной защиты населения путем их реконструкции и проведения капитальных ремонтов или путем реконструкции административных зданий, находящихся на балансе городов и районов области», – говорится в сообщении.

Кроме того, в настоящее время завершена первая очередь строительных работ по реализации проекта «Создание "Социального офиса" в г. Дружковка» на базе УСЗН Дружковского городского совета. «Социальный офис» работает со 2 июля 2019 года.

Открытие «Социального офиса» в Мирнограде запланировано на вторую половину декабря 2019 года.

В городах Авдеевка, Бахмут, Славянск строительные работы продолжаются.

Напомним, Министерство социальной политики Украины в 2020 году введет новую модель социальных сервисов в регионах.