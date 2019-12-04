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Украина продолжила пошлины на товары из РФ до 2021 года

04.12.19 16:53

Кабинет министров Украины продлил еще на год действие пошлин в отношении импортируемых российских товаров до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко с закрытого заседания правительства сегодня, 4 декабря, сообщают «Факты».

«Кабмин продлил на год действие пошлин в отношении российских товаров до 31 декабря 2020 годы как ответ на аналогичные действия России», – рассказал депутат.

Напомним, Кабинет министров ввел зеркальные санкции и пошлины на некоторые российские товары с 1 августа.

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