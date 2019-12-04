В «Л-ДНР» прибывают дополнительные подразделения спецназначения из РФ

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса «командование» незаконных вооруженных формирований (НВФ) усиливает подразделения российскими наемниками. Об этом сегодня, 4 декабря, во время брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск скрыто усиливает боевые способности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации с целью недопущения стабилизации обстановки, осуществления провокационных обстрелов и нанесения потерь личному составу Объединенных сил», – отметил Шаравара.

В частности, по данным разведки, отмечено прибытие с территории РФ на неподконтрольную территорию в Донецкой и Луганской областях дополнительных снайперских и диверсионно-разведывательных групп, а также подразделений специального назначения.

«Большинство личного состава указанных подразделений составляют кадровые российские военнослужащие, которые прошли соответствующую подготовку в учебных центрах и полевых лагерях Южного и Западного военных округов ВС РФ и имеют опыт диверсионно-разведывательной деятельности, в т. ч. по минированию местности, подрыву объектов и корректировке артиллерийского огня», – уточнил спикер Минобороны.