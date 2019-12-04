Акция «Ринат Ахметов – детям!» стартовала 19-й раз

Масштабная Акция Фонда Рината Ахметова проводится 19-й раз подряд и в этом году продлится весь декабрь, а ее участниками станут более 90 тыс. ребят, сообщает пресс-служба Фонда.

Это крупнейшая новогодняя благотворительная Акция в Украине. Только за последние пять лет ее участниками стали более 700 тыс. украинских мальчишек и девчонок из детских домов семейного типа и интернатов, а также дети, которые благодаря помощи Рината Ахметова смогли победить болезнь или преодолеть «травму войны».

«Помощь тем, кто нуждается, нельзя отложить на потом. Нас приучили к тому, что дети – это наше будущее, что мы действительно в это поверили. Но это не так. Дети – это наше настоящее, и за будущее, их будущее, отвечаем мы», – это позиция учредителя Фонда Рината Ахметова.

В этом году главный акцент Акции «Ринат Ахметов – детям!» – помочь ребятам (участникам Акции) поверить в себя и свои силы. Для этого Фонд организовал целый марафон событий. К примеру, амбассадоры – посланники доброй воли Рината Ахметова, звезды телеканала «Украина» – встретятся с воспитанниками интернатов и проведут с ними предновогодние встречи, на которых вместе будут мечтать, ставить цели и искать пути достижения этих целей. Весь год амбассадоры помогали детям раскрывать свои суперспособности, а теперь они помогут им найти свою суперпрофессию. Фонд также пригласил детвору из детских домов семейного типа на грандиозную елку в Мариуполе. А ребята – подопечные Фонда, во всех уголках Украины будут принимать гостей и поздравления от Рината Ахметова.

«В 2019 году Акция "Ринат Ахметов – детям!" едет к десяткам тысяч мальчишек и девчонок. Едет не просто поздравлять. Едет вдохновлять, мечтать вместе с ребятами. Потому что главный месседж Акции в этом году – "В каждом ребенке есть суперсила". Это самая масштабная новогодняя Акция в стране, многолетняя и непрерывающаяся традиция добра и личного участия Рината Ахметова в судьбах сотен тысяч детей. Акция инициирована Ринатом Ахметовым и стала первым шагом на пути к системной благотворительности. Со временем она выросла в огромную одноименную программу Фонда, в фокусе которой – дети. Например, идея Рината Ахметова – каждый ребенок должен жить в семье – 10 лет назад стала основой проекта "Ринат Ахметов – детям. Сиротству нет!". Этот проект изменил ситуацию с национальным усыновлением в стране, и теперь тысячи детей воспитываются не в интернатах, а в детских домах семейного типа. Сам Фонд создал 41 детский дом семейного типа. А благодаря порталу национального усыновления sirotstvy.net порядка 10 тысяч детей-сирот нашли приемных родителей», – сказала Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова во время визита в ДДСТ Зарецких.

Детский дом семейного типа Зарецких одним из первых в этом году принимает поздравления в рамках Акции. Сейчас здесь воспитываются 10 ребят, еще трое выросли и покинули ставшие родными стены, начав самостоятельную жизнь.

Дружба большой семьи с Фондом началась в 2012 году в Донецкой области. Тогда в рамках Акции «Ринат Ахметов – детям!» для них был приобретен дом. Чтобы как можно больше ребят обрели в нем счастье жить в любящей семье.

А когда на Донбасс пришла беда, Фонд эвакуировал Зарецких в Запорожье, помогал с обустройством. Зарецкие стали не просто друзьями Фонда, но и активными сподвижниками идеи семейных форм воспитания.

«В канун нового года мы всегда ждем гостей из Фонда Рината Ахметова. Детей из интерната мы с мужем решили взять, посмотрев ролик Фонда о сиротах, которым нужны родители. И большой дом в Донецке в 2012 году мы получили от Фонда нашего земляка. Когда мы вынуждены были покинуть Донецк из-за боевых действий, нам снова помог Ринат Ахметов. Мы постоянно чувствуем внимание к себе и очень благодарны за поддержку», – сказала мама-воспитательница Валерия Зарецкая.

Акция «Ринат Ахметов – Детям!» 2004 год. / Фото: fdu.org.ua

В рамках Акции «Ринат Ахметов – детям!» с 2001 года, кроме личных встреч с ребятами и традиционных новогодних подарков, помощь Рината Ахметова была предоставлена более 50 детским домам семейного типа. Их воспитанники получили новые игрушки, одежду, медикаменты, а также психологическую поддержку и помощь в лечении. Также Ринат Ахметов помог с приобретением домов, улучшением жилищных условий, ремонтом жилья и в решении бытовых проблем детских домов семейного типа. За 19 лет его помощь получили 500 семей.

Кроме того, украинским благотворителем была оказана материальная помощь больницам и интернатным учреждениям на покупку оборудования, медикаментов и другие важные цели.

С 2018 года Акция дополнена новым форматом – мотивационными встречами с амбассадорами, которые станут действенным стимулом в достижении жизненного успеха для детей, лишенных родительского тепла. От имени Рината Ахметова его амбассадоры в течение 2019 года провели 4 цикла встреч на тему «Твоя суперсила» для более чем 800 детей в возрасте 9–18 лет из 9 интернатов. Таким образом, в рамках Акции ребята получают не только подарки, но и самое главное – поддержку и осознание того, что они нужны в этом мире.