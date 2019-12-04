В Украине восстановить водительские права можно будет онлайн со смартфона

В Украине восстановить утерянное удостоверение водителя или заказать новое можно будет онлайн со смартфона или персонального компьютера. Это обойдется в 201 грн, сообщает сегодня, 4 декабря, пресс-служба Министерства внутренних дел.

«Не нужно будет никуда ходить, все это можно будет сделать или с персонального компьютера, или со смартфона. Это действительно тот сервис, который показывает изменения во взаимодействии государства и гражданина», ­– отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

По его словам, заказать или восстановить водительское удостоверение с гаджета будет просто.

«Вы заходите в электронный кабинет водителя, указываете, что вы потеряли удостоверение, предоставляете скан-копию медицинской справки о том, что у вас нет противопоказаний. Затем выбираете, где вам будет удобно забрать водительское удостоверение, платите 201 гривну бланка и вам придет сообщение о том, что можете забрать его в любое удобное время», – пояснил Гончаров.