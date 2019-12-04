Суд арестовал задержанных за убийство 3-летнего сына экс-заммэра Донецка

По ходатайству прокуратуры Киева Шевченковский районный суд столицы принял решение об аресте на 2 месяца без права залога двух подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Об этом сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.

«Позиция прокурора бескомпромиссная – содержание под стражей без залога», – сообщила Максимец.

Она отметила, что заседание проходило в закрытом режиме, в зал допущены только стороны. «Такое решение суд принял перед началом заседания, учитывая ходатайство стороны защиты, а также то, что в отношении подозреваемых пока осуществляются меры безопасности», – объяснила спикер прокуратуры.

Отвечая на вопрос журналистов прокурор Максим Красный сообщил, что в судебном заседании подозреваемые показов не давали, но против удовлетворения ходатайства о мере пресечения в виде содержания под стражей не возражали.

Также по его словам, вчера с участием подозреваемых были проведены следственные эксперименты, но их результаты пока нельзя разглашать в интересах следствия.

Напомним, 1 декабря в Киеве был обстрелян автомобиль, в салоне которого находилась семья экс-заммэра Донецка и бизнесмена, а ныне – депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате ЧП погиб его 3-летний ребенок. 2 декабря в полиции столицы сообщили, что подозреваемые задержаны. Правоохранители вышли на заказчика покушения. Также озвучены предварительные версии следствия, а задержанным уже вручили подозрения. В полиции также показали найденное орудие преступления. Погибший ребенок оказался крестником певицы Ирины Билык.