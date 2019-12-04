Донетчина получила две уникальных «скорых» от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова в рамках проекта «200 скорых для Украины» передал Донецкой области два уникальных автомобиля на базе Toyota Land Cruiser. Один из них получил Центр первичной медико-санитарной помощи Бахмутского райсовета, сообщает пресс-служба Фонда.

«Это суперсовременный автомобиль с самым совершенным и современным оборудованием. Благодаря Фонду Рината Ахметова такая машина очень нам поможет», – поделился своими впечатлениями Андрей Петриченко, главврач Бахмутского центра.

По его словам, новое авто в первую очередь будет спасать жизни людей в населенных пунктах вдоль линии соприкосновения. Там, где его возможности будут максимально задействованы.

Проект «200 скорых для Украины» реализуется по инициативе президента Владимира Зеленского и личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин «скорой помощи».

В медицинских учреждениях страны уже работают 170 современных автомобилей от Рината Ахметова. Это неонатальные машины типа С (для реанимации младенцев), типа В («реанимация на колесах») и типа А1 (внедорожники).

До конца года сельские громады и центры первичной медико-санитарной помощи получат еще 30 «скорых»-внедорожников от Фонда Рината Ахметова – так проект «200 скорых для Украины» будет успешно завершен.

Двести новых, оборудованных по последним стандартам, автомобилей «скорой медицинской помощи» позволят врачам осуществлять более миллиона выездов к пациентам за год и спасти свыше миллиона жизней.