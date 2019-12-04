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Минздрав обещает создать в Украине действенную систему трансплантации

04.12.19 20:54
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине создадут действенную систему трансплантации. Об этом сегодня, 4 декабря, со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины, сообщает Правительственный портал.

Так, парламент принял в первом чтении законопроект о полноценном запуске системы трансплантации в Украине. «Принятие законопроекта позволит сэкономить часть средств, предусмотренную на лечение за рубежом, и перераспределить ее на развитие трансплантации в Украине и медицины в целом. Это также сократит уровень смертности от тяжелых заболеваний, ведь пациенты смогут получать своевременную помощь в Украине», – отметила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

По ее словам, отныне станет возможным проведение в Украине аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток от неродственного донора детям, что позволит спасти большее количество жизней в Украине.

Кроме того, документ призван привести украинское законодательство в соответствие с международными актами в сфере трансплантации.

Как отмечается, сейчас законопроект № 2457 (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку) готовится ко второму чтению. В первом чтении документ поддержали 326 народных депутатов.

Напомним, ранее Скалецкая заявляла, что запуск трансплантации в Украине – один из главных приоритетов команды Министерства здравоохранения Украины.

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