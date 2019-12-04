Шли из школы: В Краматорске две девочки попали под колеса автомобиля

Сегодня, 4 декабря, в Краматорске произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором пострадали дети. Об этом сообщает отдел коммуникации Краматорского отдела полиции Донецкой области.

«Правоохранителями установлено, что примерно в 14:00 водитель автомобиля "SKODA Octavia", двигаясь по улице Василя Стуса в районе школы № 5, совершил наезд на двух девочек 11 и 12 лет, которые пересекали проезжую часть, идя из школы», – говорится в сообщении.

В результате аварии дети получили телесные повреждения.

По данному факту полицией открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».