В Россию из «Л-ДНР» пытались ввезти более 500 кг медной проволоки

На таможенном посту «Донецк» в Ростовской области задержали гражданина Украины, проживающего на временно неподконтрольной украинской власти территории, который пытался нелегально провезти через границу более 500 кг медной проволоки, сообщают российские СМИ.

Мужчина прибыл для прохождения таможенного контроля на автомобиле марки «УАЗ», при досмотре которого возникло подозрение, что внутри имеются неучтенные товары. В результате в салоне автомобиля обнаружили 20 мешков со скрученной металлической проволокой красного цвета общим весом 505 килограммов.

Несколько часов спустя на этом же пропускном посту задержали автомобиль ВАЗ-21123, в котором нашли более 250 килограммов медной проволоки, расфасованной в десять мешков.