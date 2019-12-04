Обслуживали «ДНР» и Россию: СБУ блокировала в Киеве мощную «ботоферму»

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала в Киеве деятельность мощной «ботофермы», которая предоставляла услуги «ДНР» и России. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает пресс-центр СБУ.

«Служба безопасности пресекла деятельность группы лиц, которые организовывали массовую регистрацию и дальнейшее продвижение фейковых аккаунтов на любых сервисах в интернет-сети», – говорится в сообщении.

Как установили оперативники спецслужбы, злоумышленники активно предоставляли услуги российской стороне, а также, людям, причастным к деятельности «ДНР». Аккаунты затем использовались заказчиками для установления и поддержания легендированных контактов с украинскими гражданами, проведения незаконных финансовых операций, пересылку через операторов почтовой связи товаров, изъятых из законного оборота.

«"Ботоферма" также использовалась организаторами для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, рассылки ложных сообщений о "минировании", а также других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в Украине», – подчеркивается в сообщении.

В Киеве правоохранители изъяли специальное техническое оборудование для создания и работы «ботоферм». С его помощью происходило руководило массивом SIM-карт, виртуальными мобильными телефонами, рассылкой SMS-сообщений и тому подобное.

По данным СБУ, в работе комплекса использовались также SIM-карты иностранных мобильных операторов связи, которые в большинстве стран можно приобрести только при наличии паспорта или кураторства ФСБ Российской Федерации.

В рамках уголовного дела были проведены обыски по месту расположения специального технического оборудования, и были получены доказательства причастности конкретных людей к противоправной деятельности.

Сейчас продолжается расследование.