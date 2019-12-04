Экс-заммэра Донецка назвал фамилии людей, которые могут быть причастны к убийству его сына

Депутат Киевского областного совета, экс-заммэра Донецка Вячеслав Соболев назвал фамилии людей, которые могут быть причастны к убийству его трехлетнего сына. Об этом Соболев рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

Как отметил сам депутат, он не готов обвинять людей, которые вошли в его список, но предложил, чтобы эти люди прошли детектор лжи. «По всем перечисленным фамилиям – у меня нет никаких претензий… Вот у меня просьба ко всем перечисленным, последнюю фамилию оставлю на потом, присядьте на детектор и покажите мне и моей жене, моей семье покажите, что вы честные», – сказал Соболев.

Также Вячеслав Соболев рассказал, что ему угрожали на протяжении четырех лет.

Ранее сообщалось, что по ходатайству прокуратуры Киева Шевченковский районный суд столицы принял решение об аресте на 2 месяца без права залога двух подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Напомним, 1 декабря в Киеве был обстрелян автомобиль, в салоне которого находилась семья экс-заммэра Донецка и бизнесмена, а ныне – депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате ЧП погиб его 3-летний ребенок. 2 декабря в полиции столицы сообщили, что подозреваемые задержаны. Правоохранители вышли на заказчика покушения. Также озвучены предварительные версии следствия, а задержанным уже вручили подозрения. В полиции также показали найденное орудие преступления. Погибший ребенок оказался крестником певицы Ирины Билык.