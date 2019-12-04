Украина будет иметь в штаб-квартире НАТО свой офис

Свой офис в штаб-квартире НАТО Украина получит благодаря добровольному взносу в организацию Севератлантического Альянса. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщил народны депутат Олексей Гончаренко в Telegram-канале.

«Украина осуществит добровольный взнос Украины в НАТО 850 тысяч евро, что позволит Украине получить помещение в штаб-квартире НАТО», – сообщил Гончаренко.

Напомним, что вчера, 3 ноября, парламент принял постановление «О заявлении Верховной Рады Украины "О первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины – приобретения полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора"».