Житель Донетчины хранил у себя дома наркотики на 90 тыс. грн

Житель села Агробаза (Мангушский р-н, Донецкая обл.) хранил у себя дома наркотики стоимостью около 90 тыс. грн. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что к правоохранителям поступила оперативная информация о хранении наркотиков одним из местных жителей. В ходе обыска домовладения мужчины обнаружено и изъято почти 1,5 кг каннабиса, стоимость которого по ценам "черного рынка" составляет около 90 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Изъятые наркотики направлены на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о сообщение лицу о подозрении в совершении соответствующего преступления.

Досудебное расследование продолжается.