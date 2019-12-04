Оформляют от 0 до 110 лет: В Украине растет популярность ID-карт и загранпаспортов

В Украине в последнее время биометрические документы приобретают все большую популярность. С начала их внедрения Государственная миграционная служба (ГМС) оформила уже более 4 млн ID-карточек (с января 2016 года) и более 16 млн паспортов гражданина Украины для выезда за границу (с января 2015 года). Об этом сообщает пресс-служба ГМС.

В ведомстве напоминают, что ID-карта впервые оформляется бесплатно по достижении лицом 14-летнего возраста, а паспорт гражданина Украины для выезда за границу можно оформить даже новорожденным детям. Вместе с тем, возраст, в котором украинцы становятся владельцами биометрических документов, является очень разнообразным.

Так, согласно статистики ГМС, чаще всего владельцами ID-карточек и загранпаспортов становятся молодежь и люди среднего возраста, но все чаще их хотят оформить и пожилые люди. Так, с января 2016 года владельцами ID-карты стали более 29 тыс. граждан в возрасте от 71 до 90 лет и более 500 – в возрасте от 91 до 110 лет.

Что касается паспорта гражданина Украины для выезда за границу, он может быть оформлен с рождения – сроком на 4 года, а по достижении 16 лет – сроком на 10 лет. Как и в ситуации с ID-картами, загранпаспорта чаще всего оформляют молодежь и люди среднего возраста. Но довольно активными путешественниками также являются дети и пожилые люди. Так, с января 2015 года оформлено более 2,2 млн загранпаспортов для детей от 0 до 12 лет, более 179 тыс. – для граждан в возрасте от 71 по 90 лет и 740 – для лиц в возрасте с 91 по 110 лет.

«И внутренний (ID-карта), и заграничный паспорта являются документами, удостоверяющими личность и определяющими принадлежность лица к государству. Оба документа отвечают современным международным стандартам в сфере безопасности документов и благодаря встроенному электронному чипу защищены от подделки, копирования и кражи личных данных. Кроме того, пользование электронными услугами и сервисами, которые сейчас активно внедряются в Украине, станет доступным в первую очередь именно для владельцев биометрических документов», – отмечается в сообщении.

Напомним, в Украине каждый ребенок, достигший 14-летнего возраста, обязан получить биометрический паспорт гражданина Украины в форме ID-карты, а в 18 лет заменить ID-карту на новую. А подлинность документов, в том числе паспортов, можно проверить с помощью онлайн-сервиса ГМС быстро и бесплатно.