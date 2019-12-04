Замминистра назвал средний размер субсидии в ноябре

В ноябре 2019 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получало около 3 млн домохозяйств, а средний размер выплат составлял почти 1.2 тыс. грн. Об этом замминистра социальной политики Виталий Музыченко заявил во время круглого стола «О состоянии предоставления жилищных субсидий» комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, сообщает сегодня, 4 декабря, пресс-служба ведомства.

«В ноябре 2019 года субсидии получало около 3 млн домохозяйств, а средний размер выплат составлял почти 1.2 тыс грн. При этом 95% субсидиантов получают выплаты в наличной форме. Уже сейчас в наличной форме профинансировано 3,1млрд грн», – отметил Виталий Музыченко.

По словам заместителя министра, предоставление монетизация жилищных субсидий (то есть их выплата в денежной форме) осуществляется с 1 января 2019 года. «Такой механизм поощряет субсидиантив к рационального потребления жилищно-коммунальных услуг – вследствие уменьшения фактического потребления услуг домохозяйством (менее установленного размера социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами). Все сэкономленные средства жилищной субсидии члены домохозяйства могут использовать по своему усмотрению», – отметил Виталий Музыченко.

Напомним, что сейчас действуют две модели монетизации: безналичная форма (средства перечисляются на персональный аккаунт получателя в АО «Ощадбанк», откуда направляются только на оплату жилищно-коммунальных услуг), и наличная форма (наличные выплачивается непосредственно получателю).

Также с 1 октября 2019 года введена монетизация льгот на жилищно-коммунальные услуги. По словам заместителя министра Виталия Музыченко, сейчас ведомство проводит активную работу с территориальными подразделениями – с целью максимального информирования населения о введении изменений.