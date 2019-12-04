Мы должны дать Украине всю необходимую поддержку, – глава дипломатии ЕС

Новый глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель заявил о предоставлении Украине всей необходимой поддержки перед саммитом «Нормандской четверки». Санкции в отношении России надо сохранить, пока не будет прогресса на Донбассе. Так Боррель ответил на вопрос евродепутата от фракции Зеленых Виолы фон Крамон, какой вариант решения конфликта на Донбассе он считает лучшим, пишет «DW».

«Для меня очевидно, что в отношении России нам надо сохранять политику санкций, пока не будет прогресса, а по состоянию на сейчас прогресса нет. Но в то же время мы не можем отрицать существования большого государства, которое нам поставляет энергоносители, с которым нам надо иметь отношения, такие же, как и во всех других европейских государствах», – ответил Боррель.

«Лучший способ – это предоставлять Украине всю поддержку, в которой она нуждается», – добавил он. Глава дипломатии ЕС приветствовал, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от применения военной силы для возвращения Донбасса.

Также он рассказал, что делать Евросоюзу: «Относительно России нет другого способа, кроме как единства внутри ЕС».