Это эксперимент: В МинВВОТ пояснили сроки подачи заявок на ипотечный кредит для ВПЛ и участников АТО/ООС

Короткие сроки (три дня – 3, 4, 5 декабря) подачи заявлений на получение льготного ипотечного кредита для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и участников АТО/ООС обусловленные концом бюджетного года. Финансирование на проект было выделено в рамках эксперимента, который должен доказать эффективность ипотечного кредитования в Украине. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам ветеранов, внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий (МинВВОТ) Украины Антон Колумбет, передает «Центр журналистских расследований».

«Почему три дня? Потому что это конец года. Сущность бюджетного процесса заключается в том, что до конца года эти деньги необходимо потратить, а перед этим работникам и Минрегиона, и Держмолодьжитла придется пройти определенные процессы с заявителями, такие как сбор документов. Но это не значит, что все люди останутся за бортом – есть электронные реестры», – сказал он.

По мнению замминистра, в следующем году набор претендентов на льготное кредитование станет постоянным, если удастся показать эффективность этого инструмента. «По опыту программы "Доступное жилье" могу сказать, что тогда тоже сначала были большие очереди, но потом, когда дело уже дошло до работы и внесения своей доли, большинство людей, к сожалению, отказались участвовать в этой программе. Такова сущность у нас – побежать, поскорее занять очередь, а потом будем решать», – пояснил Колумбет.

Также, замминистр отметил, что в первый день набора количество заявлений уже превысило объем финансирования.

Напомним, ранее Колумбет сообщил, что денег на ипотечную кредитную программу для ВПЛ и ветеранов АТО/ООС хватит примерно на 300 семей.

Как сообщалось ранее, 27 ноября Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления государственного льготного кредита на приобретение жилья ВПЛ и участниками АТО/ООС. Вчера, 3 декабря, начался прием заявлений от переселенцев и участников АТО/ООС для получение льготного кредита на покупку жилья.

Программа ипотеки под 3% для ВПЛ и участников АТО/ООС вызвала большой ажиотаж. На каждой заявке зафиксировано ее поступление посекундно.