ООН призвала Украину расследовать факты мародерства военными и правоохранителями на Донбассе

Управление ООН по правам человека призывает Генеральную прокуратуру Украины, Государственное бюро расследований, Военную прокуратуру и правоохранительные органы расследовать все утверждения о незаконном использовании жилья в военных целях, а также о случаях ограбления и краж, совершенных военнослужащими или сотрудниками правоохранительных органов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба представительства ООН в Украине.

Как сообщается, этим летом работники Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине провели интервью с 28 жителями прифронтовой Авдеевки (Донецкая обл.), собственниками квартир на ул. Воробьева, 15. «Мы вынуждены были уехать из-за боевых действий. Когда мы вернулись, чтобы посмотреть, что случилось с нашим имуществом, мы увидели, что квартиры были пустыми или разрушенными», – сказал один из владельцев.

«Люди, с которыми мы говорили, рассказали, что военные ограбили их или повредили мебель, электроприборы или личные вещи. 30 владельцев квартир написали жалобы в местную полицию об ограблении или умышленное уничтожение имущества. Годами уголовные дела курсировали между Национальной полицией и Военной прокуратурой», – уточнили в ООН.

Так, в 2014 году украинские военные и правоохранители начали занимать квартиры в доме № 15 на ул. Воробьева. Некоторые из квартир были пустыми, потому что их владельцы бежали от боевых действий. Многие гражданские, однако, остались. «В случае военной необходимости, международное право позволяет военным использовать гражданские здания. В то же время международное право четко обязывает государство обеспечить гражданских альтернативным жильем или обеспечить им возмещение», – сказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

В ООН добавляют, что в 2014-2017 годах здесь велись ожесточенные бои; минометные снаряды повредили или разрушили квартиры в этой многоэтажке. «Те жители, которые здесь оставались, должны были уехать, хотя и не имели куда. Ни местная, ни государственная власть не предоставила людям альтернативного жилья или финансовой поддержки», – отметили в пресс-службе.

По данным Миссии, пример с домом в Авдеевке не единственный. «Мониторинговая миссия ООН по правам человека задокументировала многочисленные случаи вблизи линии соприкосновения, когда жители теряли доступ к своим домам и собственности. Во многих случаях, даже когда военные освобождали гражданские здания, владельцев ждали неоплаченные счета за коммунальные услуги», – добавляют с организации.

По словам Богнер, в последнем докладе о ситуации с правами человека в Украине Миссия призвала командование операции Объединенных сил (ООС) обеспечить, чтобы военные формирования заключали договоры аренды с гражданскими лицами в случае использования их имущества. Это предполагает, в частности, оплату счетов за коммунальные услуги и возмещение владельцам и жителям.