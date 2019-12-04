Драка в аэропорту: Помощника Ляшко суд отпустил на поруки (Видео)

Суд отпустил на поруки помощника Олега Ляшко – Евгения Стипанюка. Его, как и самого лидера «Радикальной партии», подозревают в нанесении легких телесных повреждений народному депутату Андрею Герусу в аэропорту «Борисполь». Прокуроры настаивали на домашнем аресте Стипанюка. Защита, в свою очередь, указывала на несоответствия в материалах дела, например, снятие побоев с Геруса только через 5 дней после инцидента. Сам Олег Ляшко, который тоже был на заседании, уверен, – происходит политическое преследование его команды за оппозиционную деятельность, передает телеканал «Украина».

«Мы не согласны с данным решением, поручительство не должно быть применено, но в соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса оно не оспаривается, поэтому мы здесь ограничены», – прокомментировала адвокат Элеонора Салова.

«Это грязное унизительное использование правоохранителей, чтобы остановить меня. Им не удастся. Мы продолжаем борьбу. Они продолжают обманывать украинцев. Сегодня парламент будто бы принял изменения в закон и объявляют уже в СМИ о прекращении закупки российской электроэнергии. Но это ложь, неправда, это очередной обман украинцев. Потому что русскую электроэнергию запрещено покупать по прямым договорам. Так же разрешен импорт электроэнергии из Беларуси, а фактически из России – т. к. электроэнергетические системы Белоруссии и России связаны между собой, как сиамские близнецы», – отметил Ляшко.