В Старобельске дорога в школу опасна для жизни (Видео)

В Старобельске (Луганская обл.) детям приходится ходить в школу через оживленную трассу, потому что другого маршрута нет. Возмущенные родители неоднократно обращались к чиновникам, но на опасной дороге до сих пор не появились «зебры».

Так, ученикам Федору и Михаилу по дороге на занятия дважды в день приходится пересекать автотрассу в неустановленном месте. Несколько учеников местной школы, воспитанников детского дома творчества и студентов шагают через оживленную магистраль, на которой нет ни светофора, ни зебры. «Просто перехожу, конечно боюсь, а что же поделать. Смотрю, чтоб машин не было и перебегаю дорогу. Потому что надо идти учиться», – говорит студентка Екатерина.

По словам родителей, отпускать малышей боятся. Однако выбора не имеют, поэтому берут за руку или сажают на велосипед, и отправляются вместе. «Здесь я ее пускать точно совершенно сама не буду, пока что мы ходим вместе. Переходить людям где-то нужно, но законного фактического перехода нет», – сказала местная жительница Оксана.

Эта дорога – транзитная. Поэтому местные жители больше опасаются заезжих водителей. «Меня, когда шел на сестры день рождения, фарой чуть не зацепил. Там в прошлом году разбилась женщина вообще», – рассказал школьник Федор.

Где бы здесь человек не пересекал автодорогу, ему мешают видеть машины деревья и дома. «Когда я сейчас буду переходить, я буду смотреть туда. Мне надо выглядывать и туда, то есть я уже буду где-то на середине дороги», – говорит школьник Евгений.

«Было мне несколько случаев таких, что в одну сторону посмотрела, а в другую – нет. А там накрывает машина, понимаете, бывает. Это очень такой опасный участок», – добавляет местная жительница Надежда.

Учителя местной школы также возмущены. Они считают, что каждый ученик, когда идет на обучение, рискует жизнью. «Они ходят и на кружки в дом творчества. Мы все родители, не только педагоги, и переживаем о безопасности детей», – сказала директор школы Ольга Кобыляцкая.

Горожане давно требуют решить проблему. «Хотим, чтобы здесь установили, не просто нарисовали зебру, а, наверное, здесь нужно ограничители скорости поставить, какие-то знаки, что внимание – дети. Может быть даже положить лежачих полицейских», – говорит женщина.

Как объяснили чиновники, искусственную неровность установить не могут. Потому что зимой ее снесут машины, которые убирают снег. А за знаки ответственные полицейские. «Делает объезд, обследование дорожной сети патрульная полиция и они видят недостатки дорожного движения. Там они указывают, где что надо. Какой знак поставить. Делаем схемы, согласовываем на исполкоме эти установки дорожных знаков», – сообщил специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Старобельского городского совета Владимир Луганский.

Но пока идут споры, путь к знаниям так и остается опасным.

Источник: ТК «Донбасс»