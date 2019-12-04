За госизмену: Суд обязал возбудить против Геруса уголовные производства (Видео)

Высший антикоррупционный и Шевченковский районный суд Киева обязали НАБУ и СБУ возбудить уголовные производства против главы энергетического комитета парламента Андрея Геруса по заявлениям Олега Ляшко. Лидер «Радикальной партии» считает, что Герус совершил государственную измену, открыв импорт электроэнергии из России, передает телеканал «Украина».

При этом сегодня, 4 декабря, Верховная Рада приняла закон, который закрепил импорт электроэнергии из России и Беларуси. Депутаты поддержали «поправку Геруса» – импорт из России теперь можно прекратить только по двусторонним договорам. Теперь российские киловатты можно купить на рынке «сутки вперед» – там формируется и цена.

Закупать электроэнергию в Беларуси парламент разрешил без ограничений. Энергоэксперты отмечают, что это та же российская энергия. В начале октября Украина из России за сутки импортировала 2 млн 400 киловатт*часов. В октябре покупала уже вдвое больше. В начале ноября – в 5 раз – 12 млн киловатт*часов в сутки.

«Мы имеем генерацию, которая полностью удовлетворяет все наши и может наоборот – экспортировать нашу электроэнергию. Это (импорт э/э из России – ред.) диверсия против нашей энергетики. Когда это еще делает председатель комитета по энергетике, на моей памяти, это впервые», – отметил народный депутат, фракция партии ВО «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

«Закупая в Беларуси электроэнергию, мы таким образом у энергодефицитной страны будем закупать ту же российскую электроэнергию. На атомной станции, построенной на российские деньги. Это вмешательство в нашу энергетическую безопасность», – считает народный депутат от партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Эксперты акцентируют, что Россия намеренно продает киловатты Украины по дешевой цене, чтобы вытеснить с рынка украинских энергетиков. А когда сделает страну зависимой от этих поставок, то начнет диктовать свои политические условия.