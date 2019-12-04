СМИ назвали состав делегации Украины на «Нормандском саммите»

Переговоры в «Нормандском формате» в Париже 9 декабря пройдут в Елисейском дворце. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «BBC News Украина».

По данным издания, в делегации с украинским президентом будет министр иностранных дел Вадим Пристайко, помощник президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В команде Зеленского откровенно признают, что не знают, с чем на переговоры едет Путин, а потому что-то планировать очень сложно. При этом было заявлено, что ожидают обмена «всех на всех».

Также они поддержат открытый доступ к территориям «ЛНР / ДНР» для гуманитарных международных организаций, таких как «Красный крест». Ведь около 500 человек пропали без вести, их семьи не знают, что с ними произошло. Планируется указать, что разведение в Станице Луганской, Золотом и Петровском открывает путь для разведения на других участках.

В Офисе президента говорят, что ждать прорыва на встрече не стоит. Хотя сам президент неоднократно заявлял, что возлагает большие надежды на саммит. «Сам факт проведения саммита – это уже победа, потому что Украина из пассивной позиции переходит в активную», – объясняет источник издания в команде президента.

В центре обсуждения будут Минские соглашения. Украина хочет, чтоб лидеры дали толчок работе Минской группы и может подчеркнуть ее конкретизации с учетом требований современности.