Ипотека под 3%: Сколько заявок принято от переселенцев и участников АТО/ООС (Таблица)

Заявки на участие в программе ипотеки под 3% для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и участников АТО/ООС по состоянию на вчерашний день подали 2 906 человек. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщил глава Всеукраинской ассоциации переселенцев, советник главы Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Руслан Калинин на своей странице в Facebook.

По его словам, на данный момент продолжается обработка заявок на участие в программе по Киеву и Киевской области. На сайте Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье/Держмолодьжитло) уже доступна информация по всем остальным областям. «В списках вы можете посмотреть очередность участников в каждом региональном отделении. Информация по Киеву и Киевской области будет доступна в ближайшее время», – отметил Калинин.

Он напомнил, что сбор заявок продолжается еще 1 день – завтра, 5 декабря.

Также Калинин опубликовал таблицу с данными о количестве принятых заявок-анкет по Украине за 3 декабря по состоянию на 17:00 4 декабря. Согласно ей, в Донецкой области всего было принято 49 заявок (40 – ВПЛ, 9 – АТО), в Луганской области – 68 заявок (41 – ВПЛ, 27 – АТО).

Больше всего заявок принято в Киеве – 1 182 (1 008 – ВПЛ, 174 – АТО). Меньше всего в Черновицкой области – 13 (6 – ВПЛ, 7 – АТО).

Напомним, 27 ноября Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления государственного льготного кредита на приобретение жилья ВПЛ и участниками АТО/ООС. Вчера, 3 декабря, начался прием заявлений от переселенцев и участников АТО/ООС для получение льготного кредита на покупку жилья.

Программа ипотеки под 3% для ВПЛ и участников АТО/ООС вызвала большой ажиотаж. На каждой заявке зафиксировано ее поступление посекундно. А в МинВВОТ рассказали, на сколько семей хватит денег.